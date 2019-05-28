رئيس ريال مدريد: كريستيانو رونالدو لاعب عظيم.. هو رحل من أجل تحدٍ جديد

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق، ويوفنتوس الحالي، وسبب رحيله عن صفوف الفريق، الصيف الماضي.

ورحل رونالدو عن الملكي إلى يوفنتوس بصفقة تقدر بـ105 ملايين يورو.

وأوضح بيريز أن رونالدو أراد خوض تجربة جديدة وقال ذلك بعد نهائي دوي الأبطال الأخير أمام ليفربول.

وأضاف رئيس النادي الملكي: "رونالدو أفضل لاعب قمت بالتعاقد معه ،

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مسيرته مع ريال مدريد مثالية ، لم يقم بعمل المشاكل أبداً معنا، اللاعبين العظماء يحتاجون لتجارب جديدة وهو الآن لديه فريق جديد وهو سعيد هناك، تلقى عرض واراد الرحيل".

وواصل: "رونالدو أراد خوض تجربة جديدة، علاقتي معه دائماً كانت جيدة، لم تحصل مشاكل بيننا على الأموال أو

شيء آخر".

وتابع: "أثناء مشكلته مع الضرائب، لم يطلب من النادي التدخل بأمور مشاكله مع الضرائب".

وأضاف: "عند رحيله كنت لا أرى أن هناك مشكلة كان لدينا بيل ، أسينسيو و ڤينيسيوس ، كان هناك لاعبين بدلاء له، لم تكن مشكلة ريال مدريد هذا الموسم غياب رونالدو ، كان لدينا بدلاء له".

واستدرك: "زيدان كان يُعاني من الإرهاق أيضاً مثل اللاعبين، تحليلنا للموسم هو أن اللاعبين كانوا يعانون بدنياً وعلى الصعيد النفسي باستثناء بنزيمة".