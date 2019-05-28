تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني عن كريستيانو رونالدو نجم الملكي السابق، ويوفنتوس الحالي، وسبب رحيله عن صفوف الفريق، الصيف الماضي.
ورحل رونالدو عن الملكي إلى يوفنتوس بصفقة تقدر بـ105 ملايين يورو.
وأوضح بيريز أن رونالدو أراد خوض تجربة جديدة وقال ذلك بعد نهائي دوي الأبطال الأخير أمام ليفربول.
وأضاف رئيس النادي الملكي: "رونالدو أفضل لاعب قمت بالتعاقد معه ،
وواصل: "رونالدو أراد خوض تجربة جديدة، علاقتي معه دائماً كانت جيدة، لم تحصل مشاكل بيننا على الأموال أو
وتابع: "أثناء مشكلته مع الضرائب، لم يطلب من النادي التدخل بأمور مشاكله مع الضرائب".
وأضاف: "عند رحيله كنت لا أرى أن هناك مشكلة كان لدينا بيل ، أسينسيو و ڤينيسيوس ، كان هناك لاعبين بدلاء له، لم تكن مشكلة ريال مدريد هذا الموسم غياب رونالدو ، كان لدينا بدلاء له".
واستدرك: "زيدان كان يُعاني من الإرهاق أيضاً مثل اللاعبين، تحليلنا للموسم هو أن اللاعبين كانوا يعانون بدنياً وعلى الصعيد النفسي باستثناء بنزيمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ريال مدريد: كريستيانو رونالدو لاعب عظيم.. هو رحل من أجل تحدٍ جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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