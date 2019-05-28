فحص طبي لثنائي الأهلي في ألمانيا

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن سعد سمير، وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، سوف يتوجهان إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد، ومعرفة مدى التحسن في حالتهما بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألمانيالذي أشرف على علاجهما.
ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، كما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال
ووفقا للبرنامج العلاجي للثنائي يتوجه سعد سمير وكريم نيدفيد إلى ألمانيا على أن يحدد الموعد في غضون الفترة المقبلة؛ من أجل الاطمئنان على حالتهما، والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي؛ تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.
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