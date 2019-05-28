محاضرة فنية ليد الأهلي قبل مواجهة الطلائع

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي محاضرة للاعبي الفريق مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق طلائع الجيش

غدًا الأربعاء بختام منافسات بطولة السوبر.

ويقوم الجهاز الفني بشرح العديد من الجوانب الفنية ومعالجة الأخطاء التي

حدثت خلال مباراة سبورتنج من أجل تلافيها.

ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين فنيا ومعنويا للظهور بشكل مميز بعد أن حقق لقب كأس مصر على حساب فريق الطلائع خلال الأيام الماضية.