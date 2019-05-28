رياضة | ظهير تونس يفرض شروطه على الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير تونس يفرض شروطه على الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب أيمن بن محمد الظهير الأيسر للمنتخب التونسي وفريق الترجي الحصول على راتب سنوي قيمته مليون دولار مقابل التوقيع للنادي بشكل رسمي.

ولم يجدد بن محمد عقده مع الترجي التونسي حتى الآن حيث يتقاضى حاليًا ما يصل لنصف مليون دولار سنويًا ويرغب من إدارة ناديه بمضاعفة عقده.

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ويبحث الزمالك عن ظهير أيسر مميز في ميركاتو الصيف المقبل لضمه إلى صفوف الفريق بسبب عدم توافر بديل لعبدالله جمعة حتى الآن وعدم القناعة بمستوى بهاء مجدي.

وقاد بن محمد فريقه التونسي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وبات قاب قوسين أو أدنى من حصد اللقب للموسم الثاني على التوالي.

وسبق وفتح الزمالك خط مفاوضات مع اللاعب في يناير الماضي لكن إدارة الترجي رفضت فكرة التفريط فيه.