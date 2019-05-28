رياضة | تشافي مديرا فنيا للسد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشافي مديرا فنيا للسد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادي السد القطري، تعيين النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق، مديراً فنياً للفريق.

وقال الحساب الرسمي لنادي السد أن تشافي سيكون مدرباً للفريق بداية من الموسم القادم.

وسيعاون تشافي القيادة الفنية سيرجيو اوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا، أنتونيو ترامولاس.

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وأكد النادي أن الفريق سيخوض معسكره الإعدادي مع تشافي في برشلونة وتحديداً في جيرونا في الفترة من 14 يوليو حتى 29 يوليو بمشاركة جميع اللاعبين.

ولعب تشافي مع السد القطري منذ رحيله عن برشلونة الإسباني في 2015، وقرر الاعتزال خلال هذا الموسم.