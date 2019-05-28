رياضة | برشلونة يفجر مفاجأة عن إقالة فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفجر مفاجأة عن إقالة فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية حقيقة رغبة نادي برشلونة في إقالة ارنستو فالفيردي وإعلان القرار اليوم أو غدا وفقا لتقارير ذكرت ذلك اليوم.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية من مصادر داخل إدارة برشلونة، إن النادي ينفى كل الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية حول نية الإدارة إعلان رحيل إرنستو فالفيردي عن تدريب البلوجرانا اليوم أو غدا.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة نفى لها صحة تلك الأخبار المنتشرة مؤكدا على عدم وجود نية داخل النادي لإقالة فالفيردي اليوم أو غدا الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سوف يتخذ قراره بخصوص مستقبل فالفيردي مع الفريق بعد اجتماع جوسيب بارتوميو، رئيس النادي مع الهيئة الرياضية بالفريق الكتالوني.