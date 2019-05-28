رياضة | كاف يختار ثلاثي الزمالك في التشكيل الأفضل للكونفدرالية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاف يختار ثلاثي الزمالك في التشكيل الأفضل للكونفدرالية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن التشكيل الأفضل لبطولة الكونفدرالية الأفريقية التي حصد لقبها الزمالك عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية. وتواجد في التشكيل الرسمي لبطولة الكونفدرالية، 3 لاعبين من الزمالك هم محمود جنش حارس مرمى الفريق وعبدالله جمعة الظهير الأيسر وطارق حامد لاعب الوسط. وجاء التشكيل على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمود جنش "الزمالك" الدفاع: يوسوفا دايو "نهضة بركان" - صدام بن عزيزة " النجم الساحلي" - عبدالله جمعة "الزمالك" - عمر النمساوي "نهضة بركان" الوسط: كريم العواضي "النجم الساحلي" - طارق حامد "الزمالك" - العربي ناجي " نهضة بركان" - وكيفن كامبامبا "نكانا ريديفلز" . خط الهجوم: وليد بخيت "الهلال السوداني" - لابا كودجو "نهضة بركان".

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