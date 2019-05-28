رياضة | كلوب يسخر من جوارديولا بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يسخر من جوارديولا بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة ساخرة لبيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي قبل موقعة نهائي دوري أبطال أوروبا بين الليفر وتوتنهام.

وقال كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول إيكو البريطانية: "تصريح بيب بأن لقب بالبريميرليج أهم من لقب دوري أبطال أوروبا أعتقد أنه قاله لأنه لم يلعب نهائي التشامبيونزليج منذ فترة".

وتابع كلوب: "جوارديولا يستحق كل الثناء الذي يحصل عليه ونحن حاولنا الفوز بلقب البريميرليج في الموسم المنصرم لكن مانشستر سيتي كان الفريق الأفضل لكننا في بطولة آخرى".