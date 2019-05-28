رياضة | سان جيرمان يحسم مصير نيمار ومبابي

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تعقد إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، اجتماعا هاما في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة المقبلة من أجل الحديث عن عدة قضايا تخص بطل الدوري الفرنسي.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن الثنائي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي سوف يحضران الاجتماع المهم التي سوف تعقده إدارة النادي الباريسي في قطر.

وتابع الموقع أن الاجتماع سوف يناقش قدوم نجم كبير أو رحيل آخر عن صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الموقع إلى أن المقربين من نيمار ومبابي أكدوا استمرار الثنائي في باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.