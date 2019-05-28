رياضة | المقاولون العرب يقترب من ضم مدافع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يقترب من ضم مدافع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو المقاولون العرب، من التعاقد مع أحمد علاء مدافع الأهلي على سبيل الإعارة خلال الصيف المقبل.

وينتظر مسئولو المقاولون العرب الموقف النهائى لأحمد علاء مدافع الأهلى مع ناديه للدخول فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه نهاية الموسم للتعاقد معه .

وكان عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون قد أبدى ترحيبه بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم دفاعات الذئاب خلال الموسم المقبل خاصة وأن علاء مازال صغير السن ويمكن تطويره بشكل جيد .

يذكر أن لاسارتى المدير الفنى للأهلى أبلغ إدارة ناديه بعدم الحاجة لمجهودات أحمد علاء فى الموسم المقبل وأنه لن يكون له دور مع الفريق خلال المرحلة القادمة .