رياضة | كلوب يعلق على صيام محمد صلاح قبل موقعة نهائي دوري الأبطال

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح الذي يخوض مباراة توتنهام في ظل الصيام.

وقال كلوب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا: " لا مشكلة مع صيام لاعبي فريقي، أحترم دينهم لقد كانوا دائما رائعين وكانوا يقدمون الأفضل سواء كانوا صائمين أو لا".

وأضاف كلوب: "هناك أيام يأتي فيها ساديو ماني أو محمد صلاح متأخرين لحجرة الملابس لأنهم كانوا يصلون، في هذه الحياة هناك أمور كثيرة أهم من كرة القدم".

ويلتقي ليفربول نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، الأول من شهر يونيو المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية، مدريد.