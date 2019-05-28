رياضة | كلوب يعلن غياب كيتا عن نهائي دوري الأبطال وجاهزية فيرمينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يعلن غياب كيتا عن نهائي دوري الأبطال وجاهزية فيرمينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن مواجهة فريقه المقبلة أمام توتنهام السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا..

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي اليوم :"نحن متحمسون بالحصول على الفرصة مجددا، نحن ندخل النهائي بخبرة أكبر الآن، لكن الأمر يتعلق بكيفية التعامل مع الأمر باستخدام العوامل التي أوصلتنا إلى النهائي".

وأضاف :"وجودنا في النهائي مجدداً أمرٌ مثير. بدا الأمر وكأن الفرصة فلتت مننا في دور المجموعات".

وواصل "فريقان إنجليزيان في النهائي، لكن مازلت تشعر بأنه نهائي أوروبي حقيقي، هكذا حضرنا للمباراة وحضر الخصم أيضًا".

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وأشار "لا أحب المقارنة بين الفرق التي دربتها لأني أحبها جميعًا لأنهم قدموا لي كل شيء، لكن لم يسبق لي وأن دخلت نهائي بفريق أفضل من هذا، هذه حقيقة".

وأوضح "أفضل جزئية من شخصية هذا الفريق هو الاستعداد المستمر للتطوّر، أحب ضرب المثال بميلنر، إنه بعمر الـ٣٣ لكنه مازال يتطوّر ويتخذ الخطوات القادمة".

وحول إمكانية مشاركة كيتا وفرمينيو في المباراة قال :"لا فرصة لمشاركة نابي، إنه يُبلي حسنًا بالعودة، أما فيرمينو تدرب ثم أخرجناه – لكنه سيكون في التدريبات يوم غدٍ أيضًا أنا متأكد بأنه سيكون على ما يُرام".

وتطرق للحديث عن أفضل إنجاز له في مسيرته التدريبية قال :"إنجازي الأكبر في مسيرتي التدريبية هو الصعود مع فريق ماينز، لكن سيختلف الأمر عندما أحقق دوري أبطال أوروبا مع ليفربول."

وفسر خسارة نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد قائلا :"النهائي الأخير في كييف لم يكن الخلل في المستوى، خسارنا صلاح واستقبلنا أهدافًا غريبة، يجب عليك أن تكون مستعدا لارتكاب الأخطاء العالم بأكمله يشاهدك، تماما كما شاهدنا العالم عندنا هزمنا برشلونة".