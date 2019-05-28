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الأهلي يؤكد جاهزية وليد أزارو للمشاركة في المباريات

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية وليد أزارو، مهاجم الفريق، بعد مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس الثلاثاء وتعافيه من الألم الذي شعر به في الكتف عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري.

وشارك أزارو في مران الفريق الجماعي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات للكرة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة المدير الفني، مارتن لاسارتي، وجهازه المعاون والذي يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية من خلال التدريبات اليومية.

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