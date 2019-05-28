شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: جاتوزو خارج ميلان بصحبة ليوناردو ومالديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتجه المدير التنفيذي لميلان الإيطالي، الجنوب إفريقي إيفان جازيديس، إلى إجراء تغييرات بالجملة في النادي اللومباردي، سيكون ضحيتها الأولى المدرب جينارو جاتوزو الذي سيعلن الأربعاء عن استقالته من منصبه، وذلك بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ورغم أنه ما زال مرتبطاً بعقد لعامين آخرين، اجتمع جاتوزو، مساء الإثنين، بجازيديس، الذي عين في الأول من ديسمبر الماضي من قبل المالك الجديد للنادي صندوق أليوت الأمريكي للاستثمارات، وتوصلا إلى اتفاق ودي بالانفصال.

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وذكرت وسائل الاعلام المحلية، بينها موقع «فوتبول إيطاليا»، أن جاتوزو سيتخلى عن 90% من المستحقات المتبقية له من عقده من أجل مساعدة النادي الذي يعاني مادياً، ما سيدفعه أيضاً إلى الافتراق عن مديره الرياضي لاعبه السابق البرازيلي ليوناردو، على أن يلحق بهما أيضا أسطورته باولو مالديني الذي استلم في صيف 2018 منصب مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي.

واعتبرت وسائل إعلام محلية، بينها وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» وشبكة «سكاي»، أن الهدف من هذه التغييرات الفنية والإدارية في النادي تقليص حجم الإنفاق لتحقيق متطلبات قاعدة اللعب المالي النظيف، لاسيما بعد فشل الفريق في الحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بحلوله خامسا في الدوري المحلي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ميلان قد يقر بالتهمة الموجهة إليه بمخالفة قاعدة اللعب المالي النظيف، والابتعاد عن المشاركة القارية الموسم المقبل (في يوروبا ليج) والتركيز على عامل الشباب في الفريق من أجل محاولة النهوض من الكبوة.

وطرحت ثلاثة أسماء لخلافة جاتوزو في المنصب الذي استلمه في نوفمبر 2017، مدرب لاتسيو الحالي سيموني إينزاجي، ومدرب سمبدوريا ماركو جامباولو، والمدرب البرتغالي لموناكو ليوناردو جارديم.