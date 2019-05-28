شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يحث لاعبي الزمالك على مواصلة الانتصارات في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق المران، أمس الاثنين، هنأهم خلاله بالفوز بلقب الكونفيدرالية الإفريقية.
وأشاد المدير الفني بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصرارهم على الفوز باللقب الإفريقي.
وطلب جروس من لاعبي الزمالك غلق ملف الكونفيدرالية الإفريقية، والتركيز في بطولة الدوري العام ومواصلة الانتصارات.
وبدأ الزمالك، أمس الاثنين، استعداداته لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها الخميس المقبل.
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