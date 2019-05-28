شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«حمودي» و«أجايي» في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخضع أحمد حمودي وجونيور أجايي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي على هامش مران الفريق الذي يقام مساء الثلاثاء، على ملعب التتش؛ للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائي في نهاية مران الفريق الذي أقيم أمس.
واشتكى حمودي وأجايي، من كدمات في نهاية مران الفريق، وعلى ضوء حالة الثنائي اليوم يتحدد موعد مشاركتهما في المران الجماعي.
وشارك الثنائي في مران الأمس الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.
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