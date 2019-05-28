شكرا لقرائتكم خبر عن غموض يحيط بمستقبل ساري في تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، الأربعاء، إلى الملعب الأولمبي في باكو، الذي يحتضن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم بين فريقه تشيلسي وجاره اللندني أرسنال، وسط غموض يحيط بمستقبله حتى لو توج باللقب القاري، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية الانتقال إلى يوفنتوس لخلافة ماسيميليانو أليجري في الإشراف على عملاق مدينة تورينو.

وعاش ساري فترة صعبة في موسمه الأول كمدرب لتشيلسي، ورغم نجاحه بإنهاء الدوري الممتاز في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وبلوغ نهائي «يوروبا ليج»، يبدو مصير مدرب نابولي السابق في مهب الريح، حتى بغياب عقد مضمون مع يوفنتوس.

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وتشير التقارير إلى أن تشيلسي لن يحاول الاحتفاظ بخدماته إذا كانت هناك عروض من يوفنتوس أو أي فريق آخر، في ظل الحديث أيضًا عن رغبة روما بالتعاقد معه.

ومع عقوبة حرمان تشيلسي من إجراء تعاقدات جديدة لفترتي انتقالات (إلا في حال نجح في الاستئناف المقدم أمام محكمة التحكيم الرياضي)، والحديث عن توجه نجم الفريق البلجيكي إدين هازارد للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، من المتوقع أن يكون الموسم المقبل صعبًا على أي مدرب، ما يجعل ساري خارج حسابات الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش لأنه لم يرتق إلى مستوى طموحات الأخير مع فريق في كامل عطائه، فكيف الحال وهو دون أبرز نجومه، ومحرومًا أي تعاقدات جديدة.

ويشدد المدرب البالغ من العمر 60 عامًا على أنه سيكون سعيدًا بالبقاء مع تشيلسي، لكنه أقر بأنه لن يخوض في أي مباحثات بشأن مستقبله قبل نهائي «يوروبا ليج»، موضحًا: «أنا سعيد بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. سأتحدث مع النادي لمعرفة إذا كانوا سعداء بوجودي أم لا».