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جاتوزو يعلن نهاية قصته مع ميلان

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أعلن إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، رحيله عن القيادة الفنية للنادي، عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد فشله في قيادة الفريق للعودة من جديد إلى منافسات .

وقال جاتوزو في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا "قرار ترك مقاعد بدلاء ميلان ليس سهلًا، لكن يجب اتخاذه".

وأضاف "قضيت في ميلان 18 شهرًا، عشت تلك الفترة التي لن تنسى بشغف كبير، إنه اختيار مؤلم لكنه مدروس".

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وأوضح "لقد تخليت عن آخر عامين في عقدي، لأن قصتي مع ميلان لا يمكن أن تدور حول المال".

وتخلى جاتوزو عن 5.5 مليون يورو صافي، وهو راتبه الذي كان من المفترض أن يحصل عليه خلال عقده الحالي مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو2021.

يُذكر أن ميلان أنهى في المركز الخامس برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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