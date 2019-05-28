جاتوزو يعلن نهاية قصته مع ميلان

أعلن إيفان جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان، رحيله عن القيادة الفنية للنادي، عقب نهاية الموسم المنصرم، بعد فشله في قيادة الفريق للعودة من جديد إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو في تصريحات لصحيفة لا ريبوبليكا "قرار ترك مقاعد بدلاء ميلان ليس سهلًا، لكن يجب اتخاذه".

وأضاف "قضيت في ميلان 18 شهرًا، عشت تلك الفترة التي لن تنسى بشغف كبير، إنه اختيار مؤلم لكنه مدروس".

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وأوضح "لقد تخليت عن آخر عامين في عقدي، لأن قصتي مع ميلان لا يمكن أن تدور حول المال".

وتخلى جاتوزو عن 5.5 مليون يورو صافي، وهو راتبه الذي كان من المفترض أن يحصل عليه خلال عقده الحالي مع الفريق، والذي ينتهي في يونيو2021.

يُذكر أن ميلان أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع.