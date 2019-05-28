تحديد موعد وصول سوزا للبحرين

حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم، موعد وصول البرتغالي هيليو سوزا، لتولي مهمة قيادة المنتخب الأول.
وسيصل سوزا لمملكة البحرين في 25 يونيو/حزيران القادم، بعد انتهاء بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا.
ويقود سوزا، منتخب البرتغال في البطولة، وتنتظره مواجهة حاسمة اليوم ضد الأرجنتين لضمان تأهل الفريق للدور الثاني.
وتتضمن خطة الإعداد، معسكرا بالبرتغال، وسيخوض فيه الأحمر البحريني 7 مباريات ودية مع أندية محلية وبعض المنتخبات.
وسيتم تقليص القائمة التي أعلنت مؤخرا إلى 28 لاعبا قبل السفر للبرتغال.
وكان سوزا، قد بدأ مسيرته التدريبية عام 2005، مع فيتوريا سيتوبال البرتغالي، وبعدها تولى قيادة سبورتنج كوفيلها في موسم (2008-2009).
وأخيرًا، درب سوزا منتخب البرتغال للشباب (تحت 19 عامًا)، من 2010 وحتى الآن.
ولأول مرة، سيتولى منصب المدير الفني خارج نطاق البرتغال، عندما يقود منتخب البحرين.
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