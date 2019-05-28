كلوب يؤكد جاهزية فيرمينو لنهائي الأبطال.. وكيتا يغيب

أصبح البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي جاهزًا بشكل كامل لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تأكد رسميًا غياب الغيني نابي كيتا عن المواجهة.
وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق النهائي الأوروبي جاهزية فيرمينو، قبل أيام من المواجهة، بينما أكد أيضًا غياب لاعب خط الوسط الغيني نابي كيتا بسبب الإصابة.
وتعرض كيتا لإصابة قوية خلال مواجهة ليفربول أمام فريق برشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتمسك ليفربول بأمل لحاقه بنهائي دوري الأبطال، رغم التقارير التي أكدت حاجته لفترة طويلة للتعافي.
ويحتضن ستاد واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الإنجليزيين، في التاسعة مساء الأول من يونيو المقبل.
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