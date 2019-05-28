بعثة النصر تغادر إلى قطر استعداداً لمباراة ذوب آهن

اعلن نادي النصر عن مغادرة بعثته الآن برئاسة المدير التنفيذي “احمد البريكي ” الرياض متجهة إلى قطر على متن طائرة خاصة ، وذلك استعداداً للقاء “ذوب آهن الإيراني ” مساء غد الأربعاء . وتأتي هذه المباراة في إطار المباراة المؤجلة بينهما في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال آسيا .

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