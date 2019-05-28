ينتظر الإتحاد السعودي لكرة القدم قرار ” الفيفا ” بشأن إسناد استضافة كأس العالم للأندية المزمع في ديسمبر المقبل إلى المملكة .
وكانت هناك مفاوضات قد تمت بين الجانبين قبل 3 اشهر على ان يتم الإعلان عن موقف الـ”فيفا ” بعد اجتماع مجلسه في باريس في الثالث من يونيو المقبل .
ويبدو ان القرار سيحسم لصالح المملكة خاصة ً بعد اعلان كوريا الجنوبي واستراليا تأجيل نفس الإستضافة بغية استضافة النسخة المطورة لكأس العالم في يونيو 2021 م .
وتسعى المملكة خلال الفترة المقبلة لتعظيم دورها في استضافة البطولات الدولية ، على غرار دورها المعروف في الثمانينيات الميلادية ، وذلك بمنافسة عدة دول بملف مشترك مع البحرين والإمارات في الفترة المقبلة لإستضافة كأس العالم للشباب ايضاً وذلك خلال 2021 م .
كانت هذه تفاصيل خبر ترقب لموعد إعلان الفيفا استضافة المملكة لـ ” مونديال الأندية 2019 “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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