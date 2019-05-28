ترقب لموعد إعلان الفيفا استضافة المملكة لـ ” مونديال الأندية 2019 “

ينتظر الإتحاد السعودي لكرة القدم قرار ” الفيفا ” بشأن إسناد استضافة كأس العالم للأندية المزمع في ديسمبر المقبل إلى المملكة .

وكانت هناك مفاوضات قد تمت بين الجانبين قبل 3 اشهر على ان يتم الإعلان عن موقف الـ”فيفا ” بعد اجتماع مجلسه في باريس في الثالث من يونيو المقبل .

ويبدو ان القرار سيحسم لصالح المملكة خاصة ً بعد اعلان كوريا الجنوبي واستراليا تأجيل نفس الإستضافة بغية استضافة النسخة المطورة لكأس العالم في يونيو 2021 م .

وتسعى المملكة خلال الفترة المقبلة لتعظيم دورها في استضافة البطولات الدولية ، على غرار دورها المعروف في الثمانينيات الميلادية ، وذلك بمنافسة عدة دول بملف مشترك مع البحرين والإمارات في الفترة المقبلة لإستضافة كأس العالم للشباب ايضاً وذلك خلال 2021 م .