وبحسب إذاعة "RAC 1" الكتالونية، فإن برشلونة قد يُعلن اليوم الثلاثاء، نبأ إقالة فالفيردي، حيث تأكد رحيله بعد النتائج الأخيرة للبارسا.
وأشار التقرير إلى أن المدير الفني الحالي للمنتخب البلجيكي، روبرتو مارتينيز، هو المرشح المحتمل الأقرب لخلافة إرنستو فالفيردي في الكامب نو.
وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "سبورت"، بأن الشكوك تتزايد داخل غرف خلع ملابس البلوجرانا بشأن بقاء فالفيردي.
وقاد فالفيردي، برشلونة لتحقيق لقب الليجا هذا الموسم قبل 3 جولات من النهاية، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي، بخسارة كارثية ضد ليفربول برباعية نظيفة، بجانب خسارة نهائي كأس الملك ضد فالنسيا بنتيجة (1-2).
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يُجهز لإقالة فالفيردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.