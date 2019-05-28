نادي الزمالك المصري يرفض مشاركته في مباراة السوبر بقطر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك المصري، أن رئيسه مرتضى منصور طالب رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد، بعدم لعب مباراة السوبر الإفريقي في دولة قطر، مثلما حدث في النسخة الماضية.

وجاء ذلك الطلب من رئيس الزمالك، بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر، علاوة على رفضه مشاركة فريق اليد في بطولة العالم من قبل بسبب إقامتها في قطر.

وبحسب موقع قطريليكس فقد كان الزمالك توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح 3/5، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهدف دون رد أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.

يذكر أن الرجاء المغربي توج ببطولة السوبر الأفريقي الماضية، التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على الترجي التونسي.

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وينتظر الفريق الأبيض الفائز من لقاء العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل ١/١.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استضافة السوبر الأفريقي الموسم الماضى إلى قطر، إلا أن الأمر لن يتكرر هذا الموسم، بسبب المقاطعة العربية من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها.

يذكر أن نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، سبق أن رفض احتضان العاصمة القطرية الدوحة، مباراة السوبر الإفريقي التي يواجه فيها الفريق التونسي نظيره الرجاء المغربي.