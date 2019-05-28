مفاجآت تنتظر النصر السعودي

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في موسم 2018-2019 أداءً استثنائيًا حيث تُوج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثامنة منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين.

ونجحت إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم في تحقيق الاستقرار المطلوب والذي عاد على الفريق النصراوي بالمطلوب حيث التتويج ببطولة الدوري والوصول إلى دور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة إلى التأهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن سعود آل سويلم رئيس النصر قرر الترشح لرئاسة العالمي لمدة أربع سنوات في صيف العام الجاري مما يعني مزيدًا من المفاجآت السارة ستكون في انتظار نادي النصر.

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استمرار سعود السويلم يُحقق المطلوب

وفي حال نجح سعود آل سويلم في رئاسة النادي العالمي لفترة دائمة فذلك يعني مزيدًا من الاستقرار خاصة أنه يعرف جميع الملفات المهمة والمتعلقة بالنادي النصراوي بالإضافة لارتياح الجميع لتواجده في النادي.

وإذا جاء مُرشح جديد لرئاسة النصر فقد يأخذ بعض الوقت للتعرف على كافة الأمور داخل النادي النصراوي، مما قد يؤثر سلبًا على إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

وجود سعود آل سويلم واستمراره لفترة طويلة في رئاسة النصر يضمن تحقيق الاستقرار خاصة أنه سيُشرف على إعداد الفريق الأول للموسم الجديد مع المدرب روي فيتوريا وبالتأكيد أصبح لديه ملف كامل عن الصفقات والتي يحتاجها العالمي في فترة الانتقالات الصيفية.