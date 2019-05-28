بيريز: راموس طلب الرحيل "مجانا" عن ريال مدريد

رفض نادي ريال مدريد الإسباني طلبًا من سيرخيو راموس قائد الفريق، لقبول رحيله "مجانًا" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الصينية مقابل راتب ضخم.

وقال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد في حوار مع إذاعة أوندا سيرو: "راموس ووكيله جاءا إلى مكتبي، وأخبراني أنهما يمتلكان عرضًا جيدًا جدًا من أحد الأندية الصينية، لكن لوائح الدوري هناك ستمنع النادي من دفع مقابل الانتقال."

وأكمل رئيس ريال مدريد: "ماذا كان يمكنني أن أقول؟ قلت أن هذا لا يمكن أن يحدث، لكننا يمكن أن نتفاوض مع النادي للوصل إلى حل مرض بالنسبة له، لكن ريال مدريد لا يمكن أن يترك قائده يرحل مجانًا، ستكون سابقة سيئة للغاية لجميع اللاعبين الآخرين."

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وقاد راموس فريق ريال مدريد للتتويج بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لكنه تلقى لومًا شديدًا بسبب خروج فريقه من دور الستة عشر بالنسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، بعدما تعمد الحصول على إنذار في مواجهة الذهاب أمام أياكس أمستردام، ليغيب عن مواجهة الإياب.

وفاز ريال مدريد ذهابًا خارج ملعبه على النادي الهولندي بنتيجة 2-1، وهو ما دفع راموس لتعمد تلقي بطاقة صفراء نظرًا لأريحية النتيجة قبل مواجهة العودة، إلا أن ريال مدريد نال هزيمة قاسية بأربعة أهداف مقابل هدف، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

وأكدت تقارير عديدة خلال الأيام الماضية نية راموس في إنهاء مشواره مع ريال مدريد، وأبرزت اهتمامات العديد من الأندية الكبرى بالفوز بخدماته، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى عروض صينية.