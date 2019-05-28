شكرا لقرائتكم كاين يؤكد جاهزيته لخوض النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن-أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 11:41

أكد هداف توتنهام الإنكليزي هاري كاين أنه جاهز لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم ضد مواطنه ليفربول السبت المقبل في مدريد، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.



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وقال كاين الذي لم يلعب منذ ذهاب الدور ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانكليزي في 9 نيسان/أبريل الماضي "بدأت أشعر بأنني بحالة جيدة مع الفريق نهاية الأسبوع الماضي. ليس هناك أي مشكلة حتى الآن".

وأوضح قائد المنتخب الانكليزي "طيلة الأسبوع، ويتعين علي الآن العمل لاستعاد قمة مستواي"، مضيفا "وبعد ذلك، القرار يعود للمدرب. مثلما قلت، أنا أشعر بحالة جيدة، المدرب سيقوم بتقييم مستواي واتخاذ قرار بخصوص ما اذا كنت جاهزا للذهاب (إلى مدريد) من عدمه".

وكان مدرب توتنهام الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو أبدى في وقت سابق اليوم تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه كاين لخوض نهائي دوري الأبطال.

وقال بوكيتينو "بدأ هاري كاين الأسبوع الماضي، الجمعة والسبت، بالانخراط مع المجموعة، وهو وضع إيجابي للغاية بالنسبة له"، مضيفا "سننتظر ونرى كيف سيتطور مع إصابته".