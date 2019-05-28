شكرا لقرائتكم إماراتي في طريقه لشراء فريق نيوكاسل الانكليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن -أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 28 مايو 2019 - اخر تحديث في 28 مايو 2019 / 11:40

يبدو فريق نيوكاسل ثالث عشر الدوري الانكليزي لكرة القدم في طريقه إلى البيع لرجل الأعمال الإماراتي الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان بعد توقيع اتفاق بينه وبين رئيس النادي الحالي مايك أشلي بحسب ما علم لدى مجموعة البليونيور الإماراتي.



وأعلنت مجموعة الشيخ خالد بن زايد في بيان لها "يمكننا أن نؤكد أن ممثلي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان يجرون مناقشات مع مايك اشلي وفريقه من أجل الحصول على نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

وأضاف "وافقنا على شروط (التنازل) ونواصل العمل بجد لإتمام هذه الصفقة في أقرب وقت ممكن".

من جانبه، رفض النادي الإنكليزي في الوقت الحالي أي تعليق رسمي. ومع ذلك، قال مصدر مقرب إن النادي كان مهتما ولكن تبقى هناك الأمور التي يتعين حلها قبل إتمام الاتفاق.

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خلال عطلة نهاية الأسبوع، كشفت وسائل الإعلام البريطانية عن نية الشراء من الشيخ خالد، أحد أقارب الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الذي استحوذ منذ عام 2008 على ملكية نادي مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية التاريخية هذا الموسم (الدوري وكأس الرابطة وكأس الاتحاد)، مشيرة الى أن الصفقة على وشك الانجاز مقابل 350 مليون جنيه استرليني (حوالي 396 مليون يورو).

وكان أشلي، مالك سلسلة متاجر "سبورتس دايريكت" للألبسة الرياضية، اشترى نيوكاسل عام 2007 مقابل 134,4 مليون جنيه استرليني (حوالي 152 مليون يورو). منذ ذلك الحين، وهو يواجه غضب مشجعي النادي الذين يعتبرون أنه لا يستثمر بما يكفي في اللاعبين.

وهي المرة الثالثة التي يحاول فيها آشلي إعادة بيع نيوكاسل، ولكن حتى الآن لم يتم اتمام أي عرض.

وكانت صحيفة "ديلي مايل" الانكليزية اشارت الصيف الماضي إلى أن الشيخ خالد، وهو رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن زايد" التي تتخذ من دبي مقرا لها وتنشط - بحسب موقعها الالكتروني - في مجالات الطاقة والتجارة والعقارات والاستثمارات، تقدم بعرض قيمته ملياري جنيه استرليني (نحو 2,6 بليون دولار أميركي)، لشراء ليفربول الذي كان سيصبح في حال حصوله، أضخم صفقة استحواذ على نادٍ في تاريخ اللعبة.

واوضحت ان الشيخ خالد تواصل مع مالكي النادي الأحمر في الفترة الممتدة بين أواخر 2017 ومطلع 2018، وأكدت مجموعة "فنواي سبورتس غروب" المالكة لليفربول غداة التقرير الصحافي أن النادي "ليس للبيع".