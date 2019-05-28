شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. سعد سمير ونيدفيد يطيران إلى ألمانيا خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق الجهاز الفني للأهلي على سفر الثنائى سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد ومعرفة مدى التحسن في حالتهما بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

ويباشر نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، بينما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة الثنائي.

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وحدد الجهاز الطبي للأهلى برنامج علاجي للثنائي خلال الأيام الماضية على أن يتحدد موعد سفرهما إلى ألمانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة، من أجل الاطمئنان على حالتهما والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي، تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.