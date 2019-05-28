شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلى.. لاسارتى يحسم مشاركة حمودى وأجايى فى مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الفنى للأهلى بقيادة لاسارتى مصير مشاركة الثنائى أحمد حمودى وجونيور أجايى فى التدريبات بعد أن يخضعا لقحوصات طبية على هامش مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش، للتأكد من جاهزيتهما.

كان حمودي وأجايى اشتكا من كدمات فى نهاية مران الفريق الذى أقيم مساء أمس، وعلى ضوء حالة الثنائي اليوم يتحدد موعد مشاركتهما فى المران الجماعى.

Advertisements

وشهد مران الأهلى أمس التركيز على الجانب البدني وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.