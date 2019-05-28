شكرا لقرائتكم مستشفى الأهلي .. أزارو يستعيد عافيته ويشارك فى التدريبات الجماعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الطبي للنادى الأهلى عن جاهزية وليد أزارو مهاجم الفريق بعد مشاركته في مران الفريق الذى أقيم أمس وتعافيه من الألم الذي شعر به فى الكتف عقب مباراة الإسماعيلي في الدوري. وشارك أزارو في مران الفريق الجماعي والذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة. Advertisements ويباشر الأهلي مرانه مساء اليوم تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، وجهازه المعاون والذي يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين وتطبيق بعض الجمل الفنية من خلال التدريبات اليومية.

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