شكرا لقرائتكم الجبلاية : تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج "مرفوض"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة هاني أبو ريدة رفضه طلب نادى الزمالك بتأجيل مباراة الانتاج الحربي، والمقرر اقامتها بعد غد الخميس في الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بمجلس الجبلاية أن لجنة المسابقات تسعى لانهاء مؤجلات الزمالك، مضيفا أن الفريق الأبيض سيلعب 3 مباريات قبل أمم افريقيا، وبالتالي من غير المنطقي تأجيل إحدى المؤجلات مرة أخرى.

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كان الزمالك طلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى بعد قرار اتحاد الكرة أمس بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون التى كان مقررا لها اليوم.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة حرص على مساندة الزمالك خلال مشواره في الكونفيدرالية خاصة أنه كان يمثل الكرة المصرية.