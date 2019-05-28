شكرا لقرائتكم الإنتاج يعسكر اليوم استعدادا لموقعة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، على الدخول فى معسكر مغلق مبكر اعتبارا من اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة المرتقبة أمام نادى الزمالك. ويباشر الإنتاج الحربي تدريباته لمواجهة الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة 31 للدوري والمقرر له الخميس المقبل. Advertisements يذكر أن مباراة الزمالك والانتاج الحربى تم تأجيلها مرتين لانشغال الفريق الأبيض بمنافسات بطولة الكونفدرالية التي توج بطلا لها مؤخرا على حساب نهضة بركان المغربى. وكان الزمالك طلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى بعد قرار اتحاد الكرة أمس بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون التى كان مقررا لها اليوم، إلا أن اتحاد الكرة رفض وأكد على إقامة اللقاء فى موعد المحدد سابقاً.

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