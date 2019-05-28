شكرا لقرائتكم جمال حمزة لـ"تايم سبورت": جروس لا يستحق تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال جمال حمزة لاعب نادى الزمالك السابق إن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للقلعة البيضاء لا يستحق البقاء داخل النادي رغم قيادته للفريق إلى التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأضاف حمزة في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورت"، أن جروس أتيحت له العديد من الامكانيات التي كانت من الممكن أن تضع الزمالك في وضع أفضل من ذلك خلال الموسم الجاري، إلا أن السويسري لم يحسن استغلالها مشيراً إلى أن رحيله عن الزمالك سيكون قرار صائب.
واختتم حمزة تصريحاته قائلا إن جروس هو السبب الرئيسي في خروج يوسف أوباما لاعب الفريق من حسابات المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة وبالتالي عندما يدخل إلى الملعب يكون تحت ضغط كبير لإثبات نفسه وهو ما أثر على أدائه.
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