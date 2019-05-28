شكرا لقرائتكم خطة اتحاد الإسكواش لاستقطاب النجوم العالميين فى الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش أن هناك برنامج لاستقطاب نجوم الاسكواش المصريين والعالميين فى فترة الأجازة الصيفية بعد توقف الموسم الجاري.
وأضاف خليفة في تصريحات تلفزيونية لقناة "تايم سبورتس" أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات على انشاء ملعب زجاجي للاسكواش في الساحل الشمالي، وذلك لإقامة مباريات بين أبطال مصر والعالم خلال فترة الصيف.
من المعروف أن مصر صاحبة الهيمنة على العديد من البطولات الكبرى خلال الموسم الجاري في لعبة الاسكواش والتي كان أخرها تتويج الثنائي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تصنف ضمن فئة البطولات البلاتينية .
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