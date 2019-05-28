شكرا لقرائتكم المقاولون يرفض مقترح استكمال الدورى بدون الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض نادى مسئولو المقاولون العرب المقترح الذي يدرسه اتحاد الكرة حول استكمال باقي مباريات الدوري بدون اللاعبين الدوليين، خاصة أن الفريق ينافس بقوة للحصول على المركز الرابع، بعد أن وصل رصيده إلى النقطة 47 نقطة، خلف النادي المصري صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

جاء رفض المقاولون العرب جاء مدعماً بالأسباب بأن ذئاب الجبل لن يخوضوا المباريات مع غياب أحمد علي هداف الفريق والذي انضم مؤخراً إلى قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباريات كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو المقبل .

Advertisements

ويحتل أحمد علي صدارة هدافي المقاولون العرب والدوري العام برصيد 18 هدفاً، ليس هذا فقط بل إن اللاعب ساهم في 19 هدفاً منذ انطلاق الموسم الجاري مع المقاولون من أصل 44 هدف تم تسجيلهم من جميع اللاعبين خلال مشوار البطولة، وهو ما يعني أن غياب صاحب الـ 33 عاماً سيفقد المقاولون نصف القوة التهديفية للفريق .

كانت مباراة المقاولون العرب والأهلي والتي تأتي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة في الدوري العام قد تم تأجيلها رسمياً إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.