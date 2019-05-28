شكرا لقرائتكم لاسارتى يحدد خارطة طريق الأهلى بعد مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي خارطة طريق للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك عندما يعقد جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش.
وينافش لاسارتي مع معاونيه احتياجات المرحلة المقبلة في الأهلي التنسيق فى بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق.
كان الجهاز الفني للأهلى ركز خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس، كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.
يذكر أن مباراة المقاولون العرب والأهلي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة في الدوري العام تم تأجيلها رسمياً إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.
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