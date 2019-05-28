شكرا لقرائتكم بعد تويتة المدرب الأرجنتينى الغامضة.. ماذا قدم رامون دياز مع بيراميدز؟.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر رامون دياز المدير الفنى لفريق بيراميدز تويتة غامضة خلال الساعات الماضية وجه خلالها الشكر إلى ترك آل الشيخ على الفترة التى قضاها فى النادى والجهد الذى بذله اللاعبون خاصة بالفوز على الأهلى والزمالك.

وبعد التويتة الغامضة ننشر ماذا قدم المدرب الأرجنتينى مع بيراميدز منذ أول مباراة قاد فيها الفريق والتى كانت يوم 14 فبراير امام سموحة بالجولة الثانية و العشرون من المسابقة المحلية .

قضى دياز 103 يوم مع الفريق بما يعادل 3 اشهر و أسبوعان ، قاد خلالها بيراميدز فى 12 مباراة ببطولة الدورى

حقق دياز الفوز فى 8 مباريات ، و تعادل فى 3 لقاءات ، و لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط .

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جاءت انتصارات بيراميدز مع الخواجة أمام كل من سموحة و المقاولون و بتروجت و الاسماعيلى و الاتحاد السكندرى و الاهلى و الزمالك و النجوم ، على الترتيب

وتعادل مع وادى دجلة ، و المصرى و مصر المقاصة ، بينما لم يأتى الفوز إلا امام فريق الجونة بهدفين مقابل هدف .

سجل لاعبى بيراميدز 21 هدف تحت قيادة المدرب الأرجنتينى، بينما هزت شباكه 8 اهداف فقط.

أكبر نتيجة حققها الفريق تحت قيادته كانت فى اول مباراة له مع الفريق امام سموحة وفاز برباعية نظيفة .

وكانت تقارير سعودية قد ربطت اسم نادي بيراميدز بالإنتقال إلى صفوف الوحدة السعودي بداية من الموسم الجديد