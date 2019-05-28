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جدة - عمرو شويل حقق نادى الجونة تعادلا مهما مع الإسماعيلى دون أهداف، فى المباراة التى أقيمت أمس الاثنين، ليضمن البقاء رسميا فى الدورى المصرى الممتاز فالموسم المقبل بعد الوصول للنقطة 37.

جدول ترتيب الدورى المصرى



وشهد أمس، إقامة 3 مباريات فى الدورى المصرى، بخلاف مباراة الجونة والإسماعيلى، حيث تعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1، فاز المصرى البورسعيدى على الداخلية بثلاثية نظيفة، وتعادل إنبى مع النجوم بهدف لكل منهما.

جدول ترتيب الدورى المصرى



وواصل الأهلى تصدره بطولة الدورى برصيد 74، بينما يأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 69 نقطة، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 66 نقطة.