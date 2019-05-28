فرحة جنونية للأمير ويليام بتأهل أستون فيلا للبريميرليغ

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احتفل الامير ويليام، دوق كامبريدج، بصعود فريقه المفضل أستون فيلا إلى الدوري الإنكليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

والتقطت عدسات الكاميرات فرحة الأمير ويليام الغامر في مدرجات ملعب ويمبلي بعد فوز أستون فيلا على ديربي كاونتي وتأهله رسميًا للبريميرليغ.

وظهر الأمير ويليام وهو يحتفل بالتأهل بجنون برفقة لاعب استون فيلا السابق جون كارو.

وعاد فريق أستون فيلا الى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد ثلاثة أعوام من سقوطه الى الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بفوزه على دربي كاونتي 2-1 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي الإثنين.

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واحتفل فيلا بفوزه بـ "أغلى مباراة"، اذ أن مشاركته في دوري الأضواء ستدر عليه عائدات مالية تراوح بين 170 مليون جنيه استرليني (216 مليون دولار) كحد أدنى، و200 مليون جنيه (253 مليون دولار).

وافتتح أستون فيلا التسجيل عبر رأسية مهاجم منتخب هولندا دون 21 عاما أنور الغازي بعد تمريرة من المصري أحمد المحمدي (44)، وضاعف النتيجة عبر لاعب وسطه الاسكتلندي جون ماكغين (59)، بينما قلص دربي كاونتي النتيجة عبر البديل جاك ماريوت (81).

ونجح فيلا، الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة عام 1982 (دوري الأبطال حاليا)، في الحفاظ على تقدمه على رغم إضافة سبع دقائق كوقت محتسب بدل ضائع.

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