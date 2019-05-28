شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربي يدخل معسكر مغلق استعدادا للزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي دخول فريقه معسكر مغلق مبكر استعدادا لمواجهة الزمالك بداية من الليلة . ويستعد الانتاج الحربي لمواجهة الزمالك في اللقاء المؤجل من الجولة ٣١ للدوري والمقرر له الخميس المقبل Advertisements وكانت مباراة الزمالك والانتاج الحربي قد تم تأجيلها مرتين لانشغال الفارس الابيض بمنافسات بطولة الكونفدرالية التي توج بطلا لها .

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