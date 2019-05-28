شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. عبد الحفيظ يصعد بالأهلى لنهائى أفريقيا بعد التعادل مع الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهررمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف ومباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الممتلئ بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

فى شهر رمضان من عام 2001 التقى الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وكانت المباراة تقام فى نفس توقيت الإفطار، نظرا لفارق التوقيت بين البلدين، وقامت الجماهير المصرية بالإفطار على المقاهى والكافيهات، وهو ما جعل جموع المصريين يقيمون على المقاهى استعدادا للمباراة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبى بالقاهرة، لتأتى مباراة العودة لتشهد نجاح الأهلى وقتها فى التأهل لنهائى المنافسات بعدما خطف التعادل الإيجابى بهدف لمثله من الترجى التونسى، عن طريق تسديدة رائعة من سيد عبد الحفيظ من خارج منطقة الجزاء.

وجاء الهدف فى الدقيقة الـ76 من عمر المباراة بعدما لمح سيد عبد الحفيظ حارس الترجى متقدمًا ليسدد الكرة من فوقه وتسكن الشباك، لتعلن صعود المارد الأحمر الذى يتأهل ويحقق البطولة بعد ذلك بالفوز على صن داونز فى النهائى بثلاثية نظيفة فى القاهرة.