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سفير مصر بأنجولا يحتفل ببعثة سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

احتفل خالد عبد الرحمن سفير مصر فى أنجولا ببعثة  سلة سموحة بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية  البطولة الإفريقية للسلة .

 

و توج سموحة بالبرونزية بعد الفوز على القيروان التونسى بنهائيات البطولة  بنتيجة 69/58. 

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أكد أحمد عجلان رئيس البعثة فى أنجولا أن السفير خالد عبد الرحمن اقام الاحتفال فى منزله ، تقديرا للجهد الذى بذله الفريق فى أول مشاركة أفريقية له .

 

ومن المقرر أن تغادرالبعثة أنجولا مساء اليوم ، على أن تكون العودة غدا .

 

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