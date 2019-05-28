شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأنجولا يحتفل ببعثة سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
احتفل خالد عبد الرحمن سفير مصر فى أنجولا ببعثة سلة سموحة بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الإفريقية للسلة .
و توج سموحة بالبرونزية بعد الفوز على القيروان التونسى بنهائيات البطولة بنتيجة 69/58.
أكد أحمد عجلان رئيس البعثة فى أنجولا أن السفير خالد عبد الرحمن اقام الاحتفال فى منزله ، تقديرا للجهد الذى بذله الفريق فى أول مشاركة أفريقية له .
ومن المقرر أن تغادرالبعثة أنجولا مساء اليوم ، على أن تكون العودة غدا .
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