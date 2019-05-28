شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة يكشف عن خطته لاستقطاب نجوم الاسكواش في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش عن وجود برنامج لاستقطاب نجوم الاسكواش المصريين والعالميين في فترة الأجازة الصيفية بعد توقف الموسم الجاري.

وقال خليفة في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات على انشاء ملعب زجاجي للاسكواش في الساحل الشمالي، وذلك لإقامة مباريات بين أبطال مصر والعالم خلال فترة الصيف.

يذكر أن مصر هيمنت على العديد من البطولات الكبرى خلال الموسم الجاري في لعبة الاسكواش والتي كان أخرها تتويج الثنائي محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة السابعة ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تصنف ضمن فئة البطولات البلاتينية .