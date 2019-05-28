شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، والمقرر إقامتها بعد غد الخميس في الدوري الممتاز. وقال مصدر بمجلس الجبلاية إن لجنة المسابقات تسعى لانهاء مؤجلات الزمالك وسيلعب الأبيض 3 مباريات قبل أمم إفريقيا، وبالتالي من غير المنطقي تأجيل إحدى المؤجلات مرة أخرى. أضاف أن اتحاد الكرة حرص على مساندة الزمالك خلال مشواره في الكونفيدرالية خاصة أنه كان يمثل الكرة المصرية. يذكر أن الزمالك طلب تأجيل مباراته أمام الإنتاج الحربى بعد قرار اتحاد الكرة أمس بتأجيل مباراة الأهلى والمقاولون التى كان مقررا لها اليوم.

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