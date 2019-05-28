شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يجتمع بمعاونيه في الأهلي لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي جلسة تنسيقية مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق الذي يقام في التاسعة والنصف مساء على ملعب التتش؛ وذلك لمواصلة التحضير للفترة المقبلة والتنسيق في بعض الأمور الفنية قبل تطبيقها بشكل عملي في مران الفريق حيث يرغب لاسارتي في مناقشة احتياجات المرحلة المقبلة في الأهلي مع معاونيه.

وركز الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة على تصويب الأخطاء وتخصيص تدريبات إضافية لبعض اللاعبين، حيث شارك صلاح محسن في فقرة منفردة للتدريب على الكرات العرضية في مران أمس كما قام وليد سليمان بتنفيذ الضربات الثابتة.