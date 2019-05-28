شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف تطورات سفر نيدفيد وسمير إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الفني للأهلي إن سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق سوف يتوجهان إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي جديد ومعرفة مدى التحسن في حالتهما، بعدما قاما بأداء برنامج محدد من الطبيب الألماني الذي أشرف على علاجهما.

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ويؤدي نيدفيد تدريبات بشكل منتظم في الجيم، بعد الجراحة التي أجراها في الغضروف، كما أنهى سعد سمير المرحلة الأولى في البرنامج الذي يقوم بتنفيذه خلال هذه المرحلة وشهدت الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في حالة الثنائي.

ووفقا للبرنامج العلاجي للثنائي يتوجه سعد سمير وكريم نيدفيد إلى ألمانيا على أن يحدد الموعد في غضون الفترة المقبلة؛ من أجل الاطمئنان على حالتهما والبدء في تنفيذ مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي؛ تمهيدا لعودتهما إلى المشاركة في المران الجماعي.