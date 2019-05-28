شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص حمودى وأجاى فى مران اليوم بسبب الكدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد حمودى وجونيور أجايى ثنائى الأهلى لفحص طبى على هامش مران الفريق الذى يقام مساء اليوم على ملعب التتش؛ للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائى فى نهاية مران الفريق الذى أقيم أمس.

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واشتكى حمودى وأجايى، من كدمات فى نهاية مران الفريق، وعلى ضوء حالة الثنائى اليوم يتحدد موعد مشاركتهما فى المران الجماعى.

وشارك الثنائى فى مران الأمس الذى اشتمل على جانب بدنى وتدريبات مكثفة بالكرة، ثم أجرى الجهاز الفنى تقسيمة قوية شهدت حماسا بين جميع اللاعبين، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتركيز على العرضيات وإنهاء الهجمات على المرمى.