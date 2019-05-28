شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشجع: التسجيل فى تذكرتى لم يستغرق وقتا.. وصلاح كلمة سر الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحد المشجعين فى الإسكندرية الذين حصلوا على تذاكر أمم أفريقيا بمنفذ تذكرتى بنادى الجياد أن عملية التسجيل بالموقع لم تستغرق عشر دقائق، وأن النظام الجديد ضمن حماية المشجعين من السوق السوداء وعمليات الاستغلال.

وتمنى المشجع الإسكندرانى أن يفوز المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية، مؤكداً أن الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى سيكون كلمة السر لفوز الفراعنة بالبطولة.

وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.