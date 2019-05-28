تقرير.. الكونفيدرالية البطولة رقم 15 في مشوار جروس.. أين صنع السويسري أمجاده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قاد السويسري كريستيان جروس، الزمالك للفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، لتكون البطولة رقم 15 في مشوار المدرب المخضرم.

ونجح جروس في أن يقود الزمالك للفوز بالبطولة للمرة الأولى تحت المسمى الجديد بعد مشوار مميز حيث عانى الأبيض دور المجموعات من مرحلة انعدام وزن قبل أن يُعيد المدرب الأمور إلى جادة الصوب ليعود الفارس الأبيض من جديد على منصة التتويج بلقب غالي.

ومن خلال هذا التقرير سنرصد البطولات التي حصدها صاحب الـ64 عامًا في مشواره التدريبي والذي بدأ في عام 1988 وبالتحديد مع فريق نادي ويل.

وتمكن جروس من تحقيق لقب الدوري السويسري 6 مرات منها أربعة ألقاب مع نادي بازل في ولقبان للدوري مع جراسهوبرز.

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وتمكن جروس من الفوز بالدوري مع جراسهوبرز في موسمي 94-95 وموسم 95-96، قبل أن يقود بازل للفوز بالدوري لأربعة مواسم 2001-2002، 2003-2004، 2004-2005، 2007-2008.

كما حقق بطولة كأس سويسرا في 5 مناسبات بواقع 4 ألقاب مع بازل في مواسم 2001-2002، 2002-2003، 2006-2007، 2007-2008 بالإضافة إلى لقب مع جراسهوبرز عام 1993-94.

ثم بعد ذلك جاءت مرحلة جروس في المنطقة العربية حيث تولي تدريب النادي الأهلي السعودي 2014 حيث قاد الفريق للفوز ببطولة دوري المحترفين بعد فترة كبيرة من الغياب تجاوزت الـ30 عامًا، كما فاز بكأس الملك مرة واحدة مع الأهلي وكاس ولي العهد مرة واحدة قبل أن يُضيف النجمة 15 له بالفوز بالكونفيدرالية للزمالك.

وعلى الرغم من الفوز بكأس الكونفيدرالية إلا أن مصير المدرب جروس بات غامضًا في الزمالك حيث أعلن رئيس النادي أن يفوز الفوز بالكونفيدرالية هو الأخير للمدرب مع النادي وسط محاولات لتمديد العقد الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.